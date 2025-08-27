Трамп призвал привлечь Сороса и его сына к уголовной ответственности

По его словам, Соросу и его сыну должны быть предъявлены обвинения по «Закону о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях» (RICO), так как они, «вместе с группой психопатов», причинили огромный вред стране.

«Мы больше не позволим этим безумцам разрывать Америку на части! Сорос и его безумные друзья - мы следим за вами!» — написал президент США.

Ранее Трамп назвал «чушью» заявления о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского, сообщает «Свободная пресса».