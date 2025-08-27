Семья Брюса Уиллиса переселила его в отдельный дом

Голливудского актёра Брюса Уиллиса, у которого диагностировали лобно-височную деменцию, переселили в новый дом под присмотр сиделок. Об этом ABC News рассказала его супруга Эмма Хеминг.

Сэмюэл Л. Джексон признался, что сыграл Ника Фьюри по совету Брюса Уиллиса

По её словам, это было одно из самых трудных решений, которое ей приходилось принимать. Она отметила, что новый дом безопасный и тихий, в нём легче ориентироваться.

Также Хеминг указала, что Уиллис находится «в отличном состоянии, просто его подводит мозг», из-за чего возможность общаться с ним становится всё слабее, однако порой она замечает проблески его прежней личности.

«Бывают момент... Его заразительный смех... Блеск в его глазах или его ухмылка... Эти моменты так же быстро появляются, как и проходят. Это тяжело. Но я благодарна, что мой муж всё ещё здесь», - заключила Хеминг.

Ранее в СМИ появилась информация, что из-за прогрессирующей афазии и лобно-височной деменции Уиллис потерял способность ходить и разговаривать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:БолезньАктерыГолливуд

Горячие новости

Все новости

партнеры