Семья Брюса Уиллиса переселила его в отдельный дом

По её словам, это было одно из самых трудных решений, которое ей приходилось принимать. Она отметила, что новый дом безопасный и тихий, в нём легче ориентироваться.

Также Хеминг указала, что Уиллис находится «в отличном состоянии, просто его подводит мозг», из-за чего возможность общаться с ним становится всё слабее, однако порой она замечает проблески его прежней личности.

«Бывают момент... Его заразительный смех... Блеск в его глазах или его ухмылка... Эти моменты так же быстро появляются, как и проходят. Это тяжело. Но я благодарна, что мой муж всё ещё здесь», - заключила Хеминг.

Ранее в СМИ появилась информация, что из-за прогрессирующей афазии и лобно-височной деменции Уиллис потерял способность ходить и разговаривать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

