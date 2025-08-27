Исходя из исследований, женщины чуть больше чем мужчины потребляют контент онлайн-кинотеатров, так как они чаще находятся дома и занимаются бытом, однако у платформ нет задачи ориентироваться на какую-то конкретную демографическую аудиторию. Об этом НСН рассказал глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

Женщины от 30 до 50 лет составляют большую часть аудитории онлайн-кинотеатров - 52% просмотров контента приходится на эту возрастную категорию, следует из результатов совместного исследования KION с МТС Банком. Так, вторую строчку занимают зрительницы 20-30 лет – их 30%, а на третьем месте расположились женщины старше 50 лет - 11%. Бырдин подчеркнул, что в этом исследовании не вёлся учет мужской аудитории.

«Оказалось, что мужская аудитория не измерялась. Эти цифры - это возрастная структура именно женской части аудитории KION. Цифр о том, как женщины и мужчины на этой платформе распределяются между собой, мне тоже не дали. Речь шла о том, что среди женщин наиболее активно смотрящие - это группа с 30 до 50 лет. Женщины также часто находятся либо в декретных отпусках, либо занимаются воспитанием детей, поэтому вместе с ними они тоже захватывают больше экранного времени», - рассказал он.