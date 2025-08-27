В отрасли объяснили, почему женщины чаще пользуются онлайн-кинотеатрами
Аудиторию онлайн-кинотеатров можно разделить на мужскую и женскую примерно пополам, однако иногда больший процент могут забирать женщины из-за социального положения, заявил НСН Алексей Бырдин.
Исходя из исследований, женщины чуть больше чем мужчины потребляют контент онлайн-кинотеатров, так как они чаще находятся дома и занимаются бытом, однако у платформ нет задачи ориентироваться на какую-то конкретную демографическую аудиторию. Об этом НСН рассказал глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.
Женщины от 30 до 50 лет составляют большую часть аудитории онлайн-кинотеатров - 52% просмотров контента приходится на эту возрастную категорию, следует из результатов совместного исследования KION с МТС Банком. Так, вторую строчку занимают зрительницы 20-30 лет – их 30%, а на третьем месте расположились женщины старше 50 лет - 11%. Бырдин подчеркнул, что в этом исследовании не вёлся учет мужской аудитории.
«Оказалось, что мужская аудитория не измерялась. Эти цифры - это возрастная структура именно женской части аудитории KION. Цифр о том, как женщины и мужчины на этой платформе распределяются между собой, мне тоже не дали. Речь шла о том, что среди женщин наиболее активно смотрящие - это группа с 30 до 50 лет. Женщины также часто находятся либо в декретных отпусках, либо занимаются воспитанием детей, поэтому вместе с ними они тоже захватывают больше экранного времени», - рассказал он.
При этом Бырдин уточнил, что онлайн-кинотеатрам нет никакой нужды ориентировать свой контент либо преимущественно на женщин, либо на мужчин, так как они имеют неограниченный контент, и у них нет временных лимитов.
«Задача создать сбалансированное предложение, которое подошло бы и для женщин, и для мужчин, и для семейной аудитории. Поэтому какие-то сериалы имеют более выраженный фокус на мужчин, например, детективного или экшн-жанра, тогда как турецкие сериалы, скорее всего, притягивают женскую аудиторию. В этом плане платформы ничем не отличаются ни от телевидения, ни от кинопроката. Социально-демографический состав подписчиков сервисам, как правило, виден по каким-то прямым или косвенным признакам, поэтому они в состоянии судить, из какого количества мужчин и женщин состоит их основная смотрящая аудитория. Я думаю, что плюс-минус пополам. Если мы говорим про телеканал, то у него есть фокус на какую-то социально-демографическую группу, однако у онлайн-кинотеатров библиотеки колоссальные, они никак не ограничены лимитом времени. В этом смысле нет никакой нужды фокусироваться на какой-то конкретной социально-демографической группе. Это все, скорее, дело вкуса и бюджета, который сервис готов потратить на создание контента», - подытожил он.
Ранее американский режиссер Вуди Аллен признался, что не любит онлайн-кинотеатры, назвав показ фильмов в кинозалах более романтичным, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Букеты из «экзотики» к 1 сентября предложили заменить на полевые цветы и калину
- Друг Дроздова опроверг слухи об ухудшении состояния телеведущего
- В отрасли объяснили, почему женщины чаще пользуются онлайн-кинотеатрами
- Семья Брюса Уиллиса переселила его в отдельный дом
- Кению на конкурсе «Интервидение» представит певица Сана
- В Госдуме предложили выплачивать россиянам премию за долгий брак
- «Без разоружения!»: Охотники поддержали введение тестирования для получения билета
- «Пахнет деньгами»: Почему казахстанские фестивали отказались от «нежелательных» в РФ групп
- «Ругаться не приходится»: Вассерман измерил силу мата
- Умер оперный певец Сергей Алексашкин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru