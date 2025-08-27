Друг Дроздова опроверг слухи об ухудшении состояния телеведущего

По его словам, Дроздов сам встает и ходит. Он отметил, что телеведущий любит быть дома, но не покидает его, когда идёт дождь - чтобы не поскользнуться.

«Так что всё нормально у него. Движемся. 88 лет, а полёт нормальный», – заключил Мирошник.

Ранее Театр имени Пушкина опроверг сообщения о госпитализации народной артистки РФ Веры Алентовой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».