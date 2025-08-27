Самолет пытались поджечь в аэропорту Владикавказа

Отмечается, что для совершения теракта злоумышленник приобрел специальное пиротехническое изделие. Также он склонял к участию в преступлении сотрудника службы авиационной безопасности воздушной гавани.

В ФСБ подчеркнули, что мужчина, который «регулярно посещал украинские радикальные телеграм-каналы», был арестован. Возбуждены уголовные дела, в том числе по статье «Теракт».

Ранее суд отправил в колонию трёх подростков, готовивших теракты в регионах России, сообщает «Свободная пресса».