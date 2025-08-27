Самолет пытались поджечь в аэропорту Владикавказа
В Северной Осетии силовики задержали 25-летнего россиянина, который планировал поджечь самолёт на территории аэропорта «Владикавказ». Об этом со ссылкой на республиканское управление ФСБ сообщает Осетия ТВ.
Отмечается, что для совершения теракта злоумышленник приобрел специальное пиротехническое изделие. Также он склонял к участию в преступлении сотрудника службы авиационной безопасности воздушной гавани.
В ФСБ подчеркнули, что мужчина, который «регулярно посещал украинские радикальные телеграм-каналы», был арестован. Возбуждены уголовные дела, в том числе по статье «Теракт».
Ранее суд отправил в колонию трёх подростков, готовивших теракты в регионах России, сообщает «Свободная пресса».
