В Госдуме предложили выдавать QR-коды россиянам с антителами к COVID-19

«Считаю целесообразным дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев», — цитирует обращение парламентария РИА Новости.

Леонов указал на проблему, когда человек имеет антитела к коронавирусной инфекции, но не может получить подтверждающий болезнь QR-код. По мнению парламентария, мера будет актуальна не только для переболевших самостоятельно и бессимптомно, но и для сделавших прививку иностранными вакцинами от COVID-19, пишет Ura.ru.

Между тем в России готовят законопроекты, которые дадут право региональным властям определять места, куда граждан будут пускать только по QR-коду. В частности, речь идет о междугородном и международном транспорте, кафе и магазинах, пишет РИА ФАН.

