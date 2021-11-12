В Госдуме предложили выдавать QR-коды россиянам с антителами к COVID-19
Регистр граждан, имеющих антитела к коронавирусу, однако не обращавшихся к врачу или переболевших бессимптомно, могут создать в России. С таким предложением к министру здравоохранения Михаилу Мурашко обратился зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
«Считаю целесообразным дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев», — цитирует обращение парламентария РИА Новости.
Леонов указал на проблему, когда человек имеет антитела к коронавирусной инфекции, но не может получить подтверждающий болезнь QR-код. По мнению парламентария, мера будет актуальна не только для переболевших самостоятельно и бессимптомно, но и для сделавших прививку иностранными вакцинами от COVID-19, пишет Ura.ru.
Между тем в России готовят законопроекты, которые дадут право региональным властям определять места, куда граждан будут пускать только по QR-коду. В частности, речь идет о междугородном и международном транспорте, кафе и магазинах, пишет РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,0 млн+40 759 / сут.
Умерли
40 759+2 701 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+33 156 / сут.
- Милонов предложил на час сократить рабочий день в осенне-зимний период
- Западу посоветовали «попросить Россию о спасении» из-за энергокризиса
- В Госдуме предложили выдавать QR-коды россиянам с антителами к COVID-19
- В украинском Минэнерго заявили об энергетической войне с Россией
- Гинцбург назвал способ борьбы со штаммом «дельта»
- Вирусолог спрогнозировал победу над коронавирусом в России
- Мошенники продают в Сети данные покупателей поддельных справок о вакцинации
- ОАК: беспилотный Checkmate позволит реализовывать новые тактические приемы
- Вашингтон предупредил Брюссель о «планах» Москвы по «вторжению» на Украину
- Военные РФ создали БАД против коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru