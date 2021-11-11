В Совфеде обсудят идею обязательных QR-кодов

Комитет Совета Федерации по социальной политике на ближайшем заседании поставит на осуждение тему введения обязательных QR-кодов при пандемии. Об этом сообщил сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый.

По его словам, он намерен поднять вопрос о возможности внесения соответствующих поправок в закон об иммунопрофилактике. Как отметил Круглый, коронавирус пришёл надолго, однако нынешнее отечественное законодательство не предусматривает необходимых мер ограничений.