В Госдуме предложили выдавать бедным россиянам продуктовые сертификаты
В Госдуму сегодня будет внесен проект закона о выдаче продуктовых сертификатов малообеспеченным гражданам. Авторами инициативы стала группа депутатов фракции ЛДПР, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов.
В документе они предлагают оказывать помощь совершеннолетним гражданам, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. По их мнению, номинал сертификата должен составить 25% от этой суммы, передает Ura.ru.
В пояснительной записке авторы инициативы ссылаются на успешный опыт Москвы и Калининградской области в части продуктовых социальных сертификатов. По их мнению, такой опыт необходимо распространить на всю страну. Они отмечают, что это особенно актуально в период пандемии и снижения доходов граждан.
В ноябре сообщалось, что программа поддержки нуждающихся семей с детьми «Продовольственная карта» начала действовать в трех регионах России. В Санкт-Петербурге, Ростовской и Владимирской областях ею могут воспользоваться многодетные, неполные семьи, матери-одиночки, а также семьи с детьми-инвалидами.
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