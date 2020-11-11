В России начали действовать продкарты для нуждающихся семей

Программа поддержки нуждающихся семей с детьми «Продовольственная карта» начала действовать в трех регионах России. Сейчас в Санкт-Петербурге, Ростовской и Владимирской областях ею могут воспользоваться многодетные, неполные семьи, матери-одиночки, а также семьи с детьми-инвалидами, сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ).

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Семьи смогут раз в месяц приобретать продукты питания на сумму 1000 рублей. Речь идет о продуктах первой необходимости: крупах, макаронах, масле, молочных продуктах, фруктах и овощах, передает РИА Новости. Кроме того, карточка позволяет купить говядину, свинину, курицу и рыбу.

Предполагается, что программа продовольственных карт в дальнейшем будет работать во всех регионах, сообщает Ura.ru. По данным Росстата, программа может охватить два миллиона семей, попадающих в категорию нуждающихся.

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН ранее высказался против введения продовольственных карточек. Ввести для наименее обеспеченных россиян продуктовые карточки в условиях пандемии коронавируса предложили правительству представители бизнеса.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:продуктовые карточки
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