Драгунский предложил предложил помочь россиянам продуктовыми наборами

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов предложил ввести продуктовые сертификаты для нуждающихся россиян на фиксированную сумму (не менее 25% от федерального прожиточного минимума). Компенсировать затраты будут из бюджета.

Писатель Денис Драгунский в эфире НСН отметил недочеты такой инициативы.

Число живущих за чертой бедности россиян во II квартале выросло на 1,3 млн

«Количество бедных растет, к сожалению, в стране. И не в малой степени из-за вот этих вот ограничительных мер в связи с пандемией. В любом случае, это хорошо, нужно помогать людям. Но если бы на то была моя воля, я бы эту помощь выдавал бы в натуральном виде, потому что может начаться спекуляция сертификатов. Какие-нибудь морально-нестойкие люди будут их менять на пиво и так далее», – предположил он.

Кроме того, Денис Драгунский в эксклюзивном интервью НСН не поддержал частичное возвращение коронавирусных ограничений в Москве.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:ПомощьДеньгиБедностьДенис Драгунский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме