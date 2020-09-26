Драгунский предложил предложил помочь россиянам продуктовыми наборами

«Количество бедных растет, к сожалению, в стране. И не в малой степени из-за вот этих вот ограничительных мер в связи с пандемией. В любом случае, это хорошо, нужно помогать людям. Но если бы на то была моя воля, я бы эту помощь выдавал бы в натуральном виде, потому что может начаться спекуляция сертификатов. Какие-нибудь морально-нестойкие люди будут их менять на пиво и так далее», – предположил он.

Кроме того, Денис Драгунский в эксклюзивном интервью НСН не поддержал частичное возвращение коронавирусных ограничений в Москве.

