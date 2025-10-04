В Госдуме предложили ввести выплату педагогам на покупку деловой одежды
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести ежегодную выплату для педагогов на покупку деловой одежды, обуви и аксессуаров. Парламентарий направил соответствующее обращение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, передает РИА Новости.
Чернышов предложил для поддержки преподавателей и стимулирования их к поддержанию высоких стандартов профессионального образа запустить программу «Профессиональный стиль учителя».
«Речь идет об ежегодной целевой выплате педагогическим работникам общеобразовательных организаций специального электронного сертификата номиналом 15-25 тысяч рублей. Средства... могут быть направлены исключительно на приобретение деловой одежды, обуви и аксессуаров в специализированных магазинах-партнерах», - указано в обращении.
Как отметил депутат, «опрятный, профессиональный и современный внешний вид» влияет на авторитет педагога в глазах учащихся и родителей, помогает укрепить дисциплину. Реализация предложения позволит повысить социальный статус и самооценку преподавателей, создать единый профессиональный эстетический стандарт в образовании, оказать дополнительную материальную поддержку педагогам.
Ранее Борис Чернышов предложил ввести в РФ ежегодную выплату для педагогических работников ко Дню учителя в размере базового оклада.
