В Госдуме предложили ввести выплату педагогам на покупку деловой одежды

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести ежегодную выплату для педагогов на покупку деловой одежды, обуви и аксессуаров. Парламентарий направил соответствующее обращение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, передает РИА Новости.

Чернышов предложил для поддержки преподавателей и стимулирования их к поддержанию высоких стандартов профессионального образа запустить программу «Профессиональный стиль учителя».

«Речь идет об ежегодной целевой выплате педагогическим работникам общеобразовательных организаций специального электронного сертификата номиналом 15-25 тысяч рублей. Средства... могут быть направлены исключительно на приобретение деловой одежды, обуви и аксессуаров в специализированных магазинах-партнерах», - указано в обращении.

Как отметил депутат, «опрятный, профессиональный и современный внешний вид» влияет на авторитет педагога в глазах учащихся и родителей, помогает укрепить дисциплину. Реализация предложения позволит повысить социальный статус и самооценку преподавателей, создать единый профессиональный эстетический стандарт в образовании, оказать дополнительную материальную поддержку педагогам.

Ранее Борис Чернышов предложил ввести в РФ ежегодную выплату для педагогических работников ко Дню учителя в размере базового оклада.

