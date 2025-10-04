В Лос-Анджелесе мэрию эвакуировали из-за забаррикадировавшегося в авто мужчины
Мэрия Лос-Анджелеса и посетители городского парка были эвакуированы из-за мужчины, забаррикадировавшегося в автомобиле. Об этом пишет газета New York Times.
По ее данным, мужчина заехал на тротуар у здания мэрии на машине с знаком, отсылающим к президенту США Дональду Трампу. В салоне авто рядом с ним находилось что-то напоминающее кислородный баллон. Как отметила мэр Лос-Анджелеса Карен Басс в соцсети X, ее проинформировали об инциденте снаружи мэрии, здание эвакуировали из соображений безопасности.
Также эвакуация была проведена из местного парка, посетителей предупредили о возможной угрозе взрыва. Никто не пострадал. Водителя автомобиля, которым оказался пожилой мужчина, взяли под стражу через два часа.
Ранее в Вашингтоне задержали мужчину, пытавшегося перелезть через забор Белого дома.
