Госдолг США вырос на $358 млрд за два дня
Государственный долг США во время «переключения» финансового года правительства с 30 сентября до 1 октября увеличился на $358 млрд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные американского министерства финансов.
В последний день минувшего финансового года задолженность выросла на $131 млрд, в первый день нового - подскочила на $226,5 млрд. В итоге объем американского госдолга достиг рекордных $37,86 трлн.
Эта смена финансового года стала самой дорогой в истории госдолга США. В прошлом году задолженность при «переключении» выросла на $347,6 млрд, годом ранее она составила $315,7 млрд.
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов рассказал НСН, что президент США Дональд Трамп занимается ослаблением доллара через цифровые аналоги – стейблкоины, чтобы в процессе радикально обесценить американский госдолг.
