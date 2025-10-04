Кадыров: Чечня отправила в зону СВО более 64 тысяч бойцов

Более 64 тысяч военных направили из Чечни в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил руководитель региона Рамзан Кадыров.

Глава республики провел расширенное совещание с руководителями силовых ведомств и правоохранительных органов Чечни. На нем выступил глава регионального штаба СВО, председатель правительства республики Магомед Даудов.

«Он отметил, что из Чеченской республики в зону проведения СВО направлено 64 137 бойцов, в том числе 22 986 добровольцев», - написал Кадыров в Telegram.

Свыше 10 тысяч бойцов из Чечни получили высокие государственные награды. Кроме того, республиканский фонд имени Ахмата Кадырова оказывает поддержку военным и населению освобожденных территорий, расходы организации на нужды СВО достигли 42,341 млрд рублей. Как отметил Кадыров, Чечня вносит весомый вклад в приближение победы России, президент Владимир Путин высоко оценивает усилия республики.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что регион стал первым в мире, окончательно победившим международный терроризм.

