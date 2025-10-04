СБУ объявила в розыск ректора МГИМО
4 октября 202505:56
Служба безопасности Украины объявила в розыск ректора Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД России Анатолия Торкунова. Об этом свидетельствуют данные базы СБУ.
Ректор МГИМО был объявлен в розыск в июне прошлого года. Его заочно обвинили в «посягательстве на суверенитет и территориальную целостность» Украины, преступлении группой лиц по предварительному сговору и «пропаганде войны».
Ранее Торкунова включили в базу экстремистского сайта «Миротворец» (запрещен и заблокирован в России).
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СБУ объявила в розыск ректора МГИМО
- Кадыров: Чечня отправила в зону СВО более 64 тысяч бойцов
- Израиль остановил операцию по захвату города Газа
- В Киришах в Ленобласти произошло возгорание в промзоне из-за БПЛА
- Израиль ожидает освобождения заложников после ответа ХАМАС на план Трампа
- СМИ: Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk
- Президент Польши отправил военных на границы с ФРГ и Литвой
- В Горловке из-за атаки ВСУ пострадали два человека
- Глава МАГАТЭ назвал отключение питания на ЗАЭС риском ядерной безопасности
- В США рэпера P. Diddy приговорили более чем к 4 годам лишения свободы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru