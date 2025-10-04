СБУ объявила в розыск ректора МГИМО

Служба безопасности Украины объявила в розыск ректора Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД России Анатолия Торкунова. Об этом свидетельствуют данные базы СБУ.

СБУ объявила в розыск главу «Росатома» Лихачева

Ректор МГИМО был объявлен в розыск в июне прошлого года. Его заочно обвинили в «посягательстве на суверенитет и территориальную целостность» Украины, преступлении группой лиц по предварительному сговору и «пропаганде войны».

Ранее Торкунова включили в базу экстремистского сайта «Миротворец» (запрещен и заблокирован в России).

ФОТО: РИА Новости
