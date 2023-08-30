В Госдуме предложили ввести выплату на школьника в размере прожиточного минимума
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли законопроект, который предусматривает установление ежегодной единовременной выплаты в связи началом учебного года на каждого российского школьника. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Авторами инициативы также выступили сенаторы Елена Афанасьева и Вадим Деньгин. В законопроекте отмечается, что нередко семьи не имеют возможности приобрести все необходимые школьные принадлежности, особенно при наличии нескольких детей школьного возраста.
«В целях поддержки российских семей ... предусматривается предоставление одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) обучающегося ребенка ... права на получение ежегодной денежной выплаты ... в размере величины прожиточного минимума ... на детей», — говорится в пояснительной записке к документу.
Выплаты также предлагают ввести для инвалидов, обучающихся по общеобразовательным программам, лиц 18-23 лет с ограниченными возможностями здоровья либо их родителей или законных представителей.
Отмечается, что в 2023 году размер прожиточного минимума по РФ для детей составляет 13 944 рубля, в 2024 году он может повыситься до 14 598 рублей.
В случае принятия законопроекта он может вступить в силу с 1 января следующего года.
Ранее депутаты от ЛДПР предложили увеличить размер материнского капитала до 756,7 тысячи рублей на первого ребенка и до 1 млн рублей — на второго и третьего, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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