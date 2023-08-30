В Госдуме предложили ввести выплату на школьника в размере прожиточного минимума

«В целях поддержки российских семей ... предусматривается предоставление одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) обучающегося ребенка ... права на получение ежегодной денежной выплаты ... в размере величины прожиточного минимума ... на детей», — говорится в пояснительной записке к документу.

Выплаты также предлагают ввести для инвалидов, обучающихся по общеобразовательным программам, лиц 18-23 лет с ограниченными возможностями здоровья либо их родителей или законных представителей.

Отмечается, что в 2023 году размер прожиточного минимума по РФ для детей составляет 13 944 рубля, в 2024 году он может повыситься до 14 598 рублей.

В случае принятия законопроекта он может вступить в силу с 1 января следующего года.

Ранее депутаты от ЛДПР предложили увеличить размер материнского капитала до 756,7 тысячи рублей на первого ребенка и до 1 млн рублей — на второго и третьего, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

