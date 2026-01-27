Необходимо ввести штрафы для родителей за то, что они позволяют своим детям кататься на тюбингах в небезопасных местах, заявила НСН председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

12-летний мальчик погиб после катаний на тюбинге в Красногорске на выходных. Также пострадали ещё минимум 9 детей в Подмосковье, пишут СМИ. По данным Mash, мальчик набрал скорость, спускаясь с горки, и не смог сманеврировать — вылетел на проезжую часть, где попал под авто. Мальчик впал в кому и не вышел из неё. Останина уверена, что за это должны отвечать родители и правоохранители.