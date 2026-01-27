Депутат Останина призвала штрафовать родителей за небезопасное катание на тюбингах

Местные власти могут направить правоохранителей в опасные места для катания на ватрушках, чтобы просто не пускать туда родителей и детей, заявила НСН Нина Останина.

Необходимо ввести штрафы для родителей за то, что они позволяют своим детям кататься на тюбингах в небезопасных местах, заявила НСН председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

12-летний мальчик погиб после катаний на тюбинге в Красногорске на выходных. Также пострадали ещё минимум 9 детей в Подмосковье, пишут СМИ. По данным Mash, мальчик набрал скорость, спускаясь с горки, и не смог сманеврировать — вылетел на проезжую часть, где попал под авто. Мальчик впал в кому и не вышел из неё. Останина уверена, что за это должны отвечать родители и правоохранители.

«Чаще всего эти случаи происходят в неположенных местах. Родители несут ответственность за детей. К сожалению, они уже наказаны тем, что их ребенок искалечился или погиб, но нужна разъяснительная работа. С другой стороны, нужно накладывать штрафы на родителей за то, что они позволяют своим детям подвергать свою жизнь опасности. А как еще, если не понимают? Местные власти могут направить правоохранителей в такие опасные места, чтобы просто не пускать туда родителей и детей. Мы же своих детей защищаем. Это общественный вопрос, к которому должны подключиться все, включая общественников», - рассказала она.

Ранее в Санкт-Петербурге в реанимацию попал 10-летний мальчик, который врезался в дерево во время катания с горки на «ватрушке», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:БезопасностьГосдумаДети

