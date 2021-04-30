В Госдуме предложили ввести упрощенное банкротство для пенсионеров и малоимущих

Депутаты от «Единой России» предложили ввести упрощенный порядок банкротства для граждан с ежемесячным доходом ниже двух региональных прожиточных минимумов. Законопроект был размещен в системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД) Государственной Думы.

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Отмечается, что внесудебное банкротство сегодня недоступно для пенсионеров и малоимущих, так как ежемесячные доходы граждан позволяют приставам удерживать определенную сумму, даже если доход небольшой.

На данный момент в рамках внесудебной процедуры банкротства, запущенной осенью 2020 года, россиянам спишут 1,15 миллиардов рублей долгов. Всего, по состоянию на вторую декаду апреля, упрощенную практику избавления от долгов проходят 3,3 тысячи граждан из 9,4 тысяч обратившихся, сообщают «Известия».

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ТЕГИ:ПенсионерыБанкротствоГосдума
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