Колташов: алименты должны быть отрегулированы по размеру

Василий Колташов: «Ситуация остается напряженной и это напряжение уже оказало негативное влияние на курс российской валюты, что, кстати, и нужно считать одной из важнейших причин, по которой Центральный банк России повысил ключевую ставку до 5%. Дипломаты могут не все. Многое будет зависеть от того, как поведут себя США, потому что Зеленский не самостоятелен и экономика в ожидании новых сложностей, которые могут помешать активизации экономического роста в России. Рынок уже показал положительную реакцию, как только произошел отвод войск от российских границ», – отметил в эфире НСН Василий Колташов.

