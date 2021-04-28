Колташов: алименты должны быть отрегулированы по размеру
Экономист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Лавров оценил вероятность войны с Украиной в Донбассе
Войны с Украиной в Донбассе, где до полумиллиона жителей имеют российские паспорта, можно и нужно избежать. Об этом заявил министр иностранных дел России - Сергей Лавров.
Василий Колташов: «Ситуация остается напряженной и это напряжение уже оказало негативное влияние на курс российской валюты, что, кстати, и нужно считать одной из важнейших причин, по которой Центральный банк России повысил ключевую ставку до 5%. Дипломаты могут не все. Многое будет зависеть от того, как поведут себя США, потому что Зеленский не самостоятелен и экономика в ожидании новых сложностей, которые могут помешать активизации экономического роста в России. Рынок уже показал положительную реакцию, как только произошел отвод войск от российских границ», – отметил в эфире НСН Василий Колташов.
Конституционный суд разрешил изымать единственное жилье у должников
Конституционный суд (КС) России постановил, что нормы Гражданского процессуального кодекса (ГПК) и закона «О банкротстве» полностью не запрещают судам взыскивать единственное жилье должника при определенных условиях. Однако, должника нельзя оставить без жилого помещения в соответствии с нормативами площади в том городе или поселке, где он проживает.
Василий Колташов: «Это означает, что граждане не должны расслабляться в своих отношениях с банками и особенно с микрофинансовыми организациями. Любовь к кредитам стоила жилья уже очень многим людям, потому что такие структуры не заинтересованы в том, чтобы люди просто погасили кредит. Нельзя рисковать жильем, приобретая те или иные заемные средства», – сказал он в интервью НСН.
ФАС оштрафовать Apple почти на миллиард рублей
Федеральная Антимонопольная Служба оштрафовала компанию Apple на 12 миллионов долларов. Компанию уличили в злоупотреблении «доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений». Расследование ФАС начала в августе прошлого года в связи с действиями американской корпорации на рынке распространения приложений для iOS. Причиной стало заявление Лаборатории Касперского.
Василий Колташов: «Эта мера не нанесет Apple особого урона. Однако это решение можно считать первым шагом вытеснения американских монополий с российского рынка, где они занимают господствующее положение. Нам необходимо развитие собственных компаний, которые будут предлагать свои продукты и смогут занять те позиции, которые сейчас, монопольно, занимают американцы», – прокомментировал он в беседе с НСН.
Верховный суд утвердил список уважительных причин неуплаты алиментов
Верховный суд России назвал уважительные причины для неуплаты алиментов - это болезнь, призыв в армию, ошибка банка, невыплата зарплаты и обстоятельства непреодолимой силы. Соответствующие пояснения указаны в постановлении пленума ВС РФ.
Василий Колташов: «В нашей стране, к сожалению, часто распадаются семьи и слишком часто дети зависят от алиментов. Наряду с тем, что Верховный суд определил причины, было бы хорошо, чтобы суд определил и границы. Алименты должны быть отрегулированы и по размеру для того, чтобы они не были чрезмерно огромными», - подытожил Василий Колташов в беседе с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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