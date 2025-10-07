В МИД заявили, что «Интервидение» будет многолетним конкурсом

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» планируется сделать постоянным мероприятием, а число стран-участниц будет увеличиваться. Об этом заявил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов.

Он напомнил, что следующий конкурс пройдет в Саудовской Аравии. Сейчас, по его словам, уже идут консультации с другими странами, заинтересованными в участии в проекте.

Алимов подчеркнул, что «Интервидение» задумывается как многолетний процесс, который будет развиваться и привлекать все больше государств.

По его словам, конкурс должен стать площадкой для культурного диалога, обмена творческим опытом и укрепления гуманитарных связей между странами, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: НСН// Екатерина Галайда-Перера
