В центре Мадрида обрушилось здание, есть пострадавшие и пропавшие без вести
В центре Мадрида частично обрушилось строящееся здание, в результате чего пострадали или пропали без вести до восьми человек, сообщает La Verdad.
По данным службы экстренной помощи, пострадали как минимум трое, однако власти города не исключают, что число пострадавших может достигать десяти, пишет El Confidencial. Издание El País уточняет, что четверо человек числятся пропавшими без вести.
Среди них, по словам рабочих, находится архитектор проекта — около 30 лет. Свидетели рассказали полиции, что в момент обрушения она находилась в туалете на первом этаже, где располагались офисные помещения.
Инцидент произошел днем 7 октября в шестиэтажном здании неподалеку от площади Пуэрта-дель-Соль и Королевского театра, где велись ремонтные работы под будущий отель. Причины обрушения пока не установлены, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru