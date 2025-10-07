В центре Мадрида обрушилось здание, есть пострадавшие и пропавшие без вести

В центре Мадрида частично обрушилось строящееся здание, в результате чего пострадали или пропали без вести до восьми человек, сообщает La Verdad.

По данным службы экстренной помощи, пострадали как минимум трое, однако власти города не исключают, что число пострадавших может достигать десяти, пишет El Confidencial. Издание El País уточняет, что четверо человек числятся пропавшими без вести.