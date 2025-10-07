«Это обсуждается давно, все согласны с тем, что это будет полезная практика. Но парадокс в том, что это не реализуется. Продукты можно маркировать как опасные и безопасные. Любые подобные инициативы крайне важны, так как покупатель должен быстро оценить вредность товара. Я думаю, что это будет работать по законам рынка. Когда мы покупаем "кота в мешке", там могут продать все что угодно. А если производителя обяжут раскрывать все темные стороны своего продукта, покупатели смогут сделать выбор в сторону продуктов с лучшим составом. В таком случае производители смогут перестраиваться тоже. У нас есть право на информацию, это базовое юридическое право. Это важный механизм в этом направлении», - рассказал он.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина заявила в пресс-центре НСН, что маркировка продуктов по типу «Светофора» очень развита в Европе.

