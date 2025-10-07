Кот в мешке: Как поможет цветная маркировка «вредных» продуктов

Если производителей обяжут раскрывать все «темные» стороны своего продукта, покупатели смогут сделать выбор в сторону продуктов с лучшим составом, заявил НСН Алексей Койтов.

Если на продукте будет маркировка о вредности, это заставит производителей использовать более полезные ингредиенты, заявил НСН председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.

Продукты, имеющие высокое содержание сахара и трансжиров, следует маркировать с предупреждением о риске их употребления для здоровья, заявил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб, передает ТАСС. Он призвал размещать разноцветные ценники с предупреждениями. Койтов идею поддержал.

«Это обсуждается давно, все согласны с тем, что это будет полезная практика. Но парадокс в том, что это не реализуется. Продукты можно маркировать как опасные и безопасные. Любые подобные инициативы крайне важны, так как покупатель должен быстро оценить вредность товара. Я думаю, что это будет работать по законам рынка. Когда мы покупаем "кота в мешке", там могут продать все что угодно. А если производителя обяжут раскрывать все темные стороны своего продукта, покупатели смогут сделать выбор в сторону продуктов с лучшим составом. В таком случае производители смогут перестраиваться тоже. У нас есть право на информацию, это базовое юридическое право. Это важный механизм в этом направлении», - рассказал он.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина заявила в пресс-центре НСН, что маркировка продуктов по типу «Светофора» очень развита в Европе.

