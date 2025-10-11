В Госдуме предложили ввести стипендию для отцов-студентов
Специальную стипендию, соответствующую минимальному размеру оплаты труда, могут ввести в России для отцов, которые получают высшее, второе высшее либо среднее специальное образование по очной форме обучения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова.
Парламентарий направил обращение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, в котором выступил за введение на федеральном уровне стипендии для отцов-студентов при рождении у них ребенка. Размер выплаты будет соответствовать одному МРОТ и ежегодно индексироваться, она должна предоставляться ежемесячно на весь период очного обучения отца - не менее чем до достижения ребенком 3 лет.
По мнению Чернышова, такие меры позволят создать условия для совмещения отцовства и учебы.
«Молодые отцы, продолжая обучение, будут иметь стабильный дополнительный доход, что снизит финансовую нагрузку на семью и позволит им полноценно участвовать в жизни и воспитании ребенка», - считает вице-спикер.
Ранее в Минобрнауки сообщили, что студенты с 1 сентября 2025 года начнут получать новую президентскую стипендию в 30 тысяч рублей.
