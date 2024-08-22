В Госдуме предложили ввести программу туристического кэшбека на отдых детей

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что туристический кэшбек позволит восстановить спрос и увеличить предложения по организации отдыха и оздоровления детей.

Депутаты считают, что в стране сохраняется негативная тенденция сокращения качества отдыха и оздоровления детей, а также количества организаций, предоставляющих такие услуги. Они подчеркивают, что детский отдых стал недоступен гражданам.

По данным Минпросвещения, сегодня средняя цена путевки на 21 день в лагерь для ребенка стоит 43 тысячи рублей, что составляет месячную зарплату бюджетника в России. Об этом заявила в пресс-центре НСН глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

