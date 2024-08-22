В Госдуме предложили ввести программу туристического кэшбека на отдых детей

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия - За правду» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму проект об использовании туристического кэшбека на детский отдых.

Авторы инициативы считают, что государство могло бы возмещать 20% стоимости путевок в лагеря отдых, но не более 20 тысяч рублей.

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В пояснительной записке к законопроекту говорится, что туристический кэшбек позволит восстановить спрос и увеличить предложения по организации отдыха и оздоровления детей.

Депутаты считают, что в стране сохраняется негативная тенденция сокращения качества отдыха и оздоровления детей, а также количества организаций, предоставляющих такие услуги. Они подчеркивают, что детский отдых стал недоступен гражданам.

По данным Минпросвещения, сегодня средняя цена путевки на 21 день в лагерь для ребенка стоит 43 тысячи рублей, что составляет месячную зарплату бюджетника в России. Об этом заявила в пресс-центре НСН глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Полегенько
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