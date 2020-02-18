В Госдуме предложили ввести ответственность за пранки о коронавирусе

Ранее НСН писала, что 10 февраля суд отправил в СИЗО на два месяца Кароматулло Джаборова. В этот же день сотрудники московской полиции задержала еще двух соучастников пранкера. В отношении участников розыгрыша было возбуждено дело по статье «Хулиганство». 2 февраля в вагоне поезда, который следовал по Таганско-Краснопресненской линии, молодой человек упал и начал имитировать симптомы заражения коронавирусом. Его «соучастники» в это время выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции.

Между тем, Китайский университет спроектировал робота, который должен помочь в борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-2019. Эта модель уже запущена в производство. Разработчики уточняют, что умные машины будут выявлять повышенную температуру тела у людей в толпе. Также они смогут распознавать и идентифицировать лица тех, у кого будет фиксироваться повышенная температура, сообщает RT, ссылаясь на данные агентства «Синьхуа».

