В Госдуме предложили ввести ответственность за пранки о коронавирусе
В Государственной думе предложили ввести ответственность для блогеров за пранки о коронавирусе. С инициативой выступил депутат Борис Менделевич, отмечает АГН Москва. По словам парламентария, необходимо устанавливать ответственность, аналогично закону о СМИ, когда медиа, опубликовавшее ложную информацию, должно дать опровержение.
Менделевич подчеркнул, что в современных реалиях внимание общественности является важнейшей составляющей, за которой может следовать популярность. И нередко желание подзаработать на популярной теме толкает людей на откровенный саботаж.
Ранее НСН писала, что 10 февраля суд отправил в СИЗО на два месяца Кароматулло Джаборова. В этот же день сотрудники московской полиции задержала еще двух соучастников пранкера. В отношении участников розыгрыша было возбуждено дело по статье «Хулиганство». 2 февраля в вагоне поезда, который следовал по Таганско-Краснопресненской линии, молодой человек упал и начал имитировать симптомы заражения коронавирусом. Его «соучастники» в это время выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции.
Между тем, Китайский университет спроектировал робота, который должен помочь в борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-2019. Эта модель уже запущена в производство. Разработчики уточняют, что умные машины будут выявлять повышенную температуру тела у людей в толпе. Также они смогут распознавать и идентифицировать лица тех, у кого будет фиксироваться повышенная температура, сообщает RT, ссылаясь на данные агентства «Синьхуа».
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