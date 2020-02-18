Главврач больницы в Китае скончался от коронавируса

Главный врач крупной китайской больницы Уханя Лю Чжимин умер утром во вторник, 18 февраля, от вируса COVID-2019. Медик трудился в медучреждении, которое принимало людей, зараженных коронавирусом, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Лю Чжимину был 51 год. Его пытались лечить, но спасти не смогли, пишет «Газета.ру».

По последним данным властей Китая, в мире коронавирусом заразились более 73 тыс. человек. Скончались от заболевания 1 873 человека, выздоровели — 12798 человек.

Ранее сообщалось о создании экспресс-теста на коронавирус. Об этом заявили сотрудники Нанькайского университета в Китае. В результате диагностика заболевания стала быстрее – из-за нового набора для взятия анализов. Теперь для обнаружения штамма коронавируса в крови необходимо всего 15 минут.

