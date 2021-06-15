В Ростуризме заявили о перегруженности курортов Черного моря

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что сейчас черноморские курорты России загружены максимально. Ее слова приводят «Известия».

Догузова заявила, что спрос россиян на курорты Краснодарского края повысился из-за пандемии коронавируса, которая вызвала ограничение авиасообщения с другими странами. По словам главы Ростуризма, отрасль испытывает нехватку в отелях современного уровня.

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Она сообщила, что в ближайшие годы планируется создать около 20 тысяч новых номеров для гостей края. Догузова отметила, что сейчас по всей стране под федеральными и международными брендами располагается около 60 тысяч номеров, которые в основном находятся в крупных населенных пунктах.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал РИА Новости о завышенных ценах на товары и услуги на курортах Черного моря. По его словам, привести цены в адекватное состояние может только конкуренция.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Сергеев
ТЕГИ:КурортыКраснодарский КрайЧерное Море
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