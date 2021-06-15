В Ростуризме заявили о перегруженности курортов Черного моря

Она сообщила, что в ближайшие годы планируется создать около 20 тысяч новых номеров для гостей края. Догузова отметила, что сейчас по всей стране под федеральными и международными брендами располагается около 60 тысяч номеров, которые в основном находятся в крупных населенных пунктах.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал РИА Новости о завышенных ценах на товары и услуги на курортах Черного моря. По его словам, привести цены в адекватное состояние может только конкуренция.

