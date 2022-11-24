В Госдуме предложили ввести обязательную стерилизацию домашних животных

Среди авторов инициативы в том числе Курултай Республики Башкортостан и депутат Госдумы Рафаэль Марданшин. В пояснительной записке к законопроекты отмечается, что стерилизация животных является социальной необходимостью. Кроме того, авторы документа отмечают, что стерилизация или кастрация обходятся намного дешевле, чем содержание беременного животного и потомства.

«Предлагается внести изменение, устанавливающее требование обязательной стерилизации (кастрации) домашних животных. Полномочие по установлению перечня случаев, при которых требование об обязательной стерилизации (кастрации) домашних животных не применяется, предлагается закрепить за уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти», — отмечается в проекте.

Ранее зоозащитники предложили стерилизовать кошек и собак за счет государства, чтобы сократить неконтролируемое размножение животных в приютах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

