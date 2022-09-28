В России запретили торговать животными в зоомагазинах

Торговать животными в зоомагазинах и на так называемых птичьих рынках запретили в России. Соответствующий закон Госдума приняла в серу в окончательном третьем чтении.

Звери-инвалиды. В Госдуме запретят зоомагазинам продавать животных

Поправки вносятся в закон об ответственном обращении с животными. В законе закрепляется необходимость установления требований к местам, используемым для торговли животными. При этом содержание животных в таких местах осуществляется в соответствии с требованиями, установленными правительством РФ, передает ТАСС.

Депутаты отмечали, что нередко в зоомагазинах и на птичьих рынках животные содержатся в недопустимых условиях. Закон призван подобные ситуации исключить.

Новые нормы вступят в силу с 1 марта 2023 года.



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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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