В Госдуме предложили ввести новую выплату – на образование детей

Смолин отмечает, что родители детей, обучающихся дома, частично берут на себя функцию государства. Таким образом, считает депутат, федеральный бюджет экономит значительные средства.

«Было бы логичным потратить эти средства на помощь таким семьям», — считает Смолин.

Однако парламентарий отметил, что новые поправки не предусматривают поддержку родителей, которые учат детей на дому, дополняет Газета.ru.

По словам Смолина, шесть российских регионов в 2020 году уже ввели подобные выплаты самостоятельно.

Ранее писатель и общественный деятель Мария Арбатова в эфире НСН приветствовала введение в России выплаты на первенцев.

«Это прекрасно, потому что дети стали очень дорогим удовольствием, знаю по своей внучке. Деньги, деньги и только деньги должны вкачиваться в молодые семьи, если мы действительно хотим поднять российскую демографию. Так что я приветствую это решение», – отметила в интервью НСН Мария Арбатова.

