«Обаятельный мишка». Арбатова оценила работу Мишустина

Мария Арбатова: «У меня свое личное теплое отношение к Мишустину, потому что каждый раз, когда мне хамили и гадили в налоговой инспекции, я писала жалобу сразу на его имя, и в течение трех дней я получала ответ. Ни с одним другим ведомством это не происходило. И с этой точки зрения я понимаю, что он умеет работать, и страна прилично зажила только в силу того, что он научился собирать налоги. Пока я не ввожу его в зону критики, наоборот, он мне кажется обаятельным мишкой, особенно после Медведева, который, был симпатичной, но несколько карикатурной фигурой. И цитаты его, конечно, выбиты в золоте в чувстве юмора каждого россиянина», – поделилась своим мнением с НСН Мария Арбатова.

