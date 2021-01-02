«Обаятельный мишка». Арбатова оценила работу Мишустина
Писатель и общественный деятель специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей 2020 года.
Смена российского правительства
В январе 2020 года российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин. Ранее он с 2010 года возглавлял Федеральную налоговую службу РФ.
Мария Арбатова: «У меня свое личное теплое отношение к Мишустину, потому что каждый раз, когда мне хамили и гадили в налоговой инспекции, я писала жалобу сразу на его имя, и в течение трех дней я получала ответ. Ни с одним другим ведомством это не происходило. И с этой точки зрения я понимаю, что он умеет работать, и страна прилично зажила только в силу того, что он научился собирать налоги. Пока я не ввожу его в зону критики, наоборот, он мне кажется обаятельным мишкой, особенно после Медведева, который, был симпатичной, но несколько карикатурной фигурой. И цитаты его, конечно, выбиты в золоте в чувстве юмора каждого россиянина», – поделилась своим мнением с НСН Мария Арбатова.
В США разгорелись беспорядки на расовой почве
В Штатах при задержании полицейскими был убит афроамериканец Джордж Флойд. Его смерть вызвала массовые беспорядки в США.
Мария Арбатова: «Я как автор большой толстой книги про Америку, которая называется "Неделя на Манхэттене", довольно много написала, приводя американскую статистику, о том, что ползучая гражданская война идет в Штатах ровно с того момента, когда показалось, что Север победил Юг. И это никуда не делось, во всех слоях общества она просто вспыхивает. Но поскольку цветного населения в Америке уже больше, чем белого населения, то это лавина, которая быстро прикроет американский белый снобизм», – сказала она в эфире НСН.
В России начали выплачивать материнский капитал за первенца
В России начали выплачивать материнский капитал за первого ребенка.
Мария Арбатова: «Это прекрасно, потому что дети стали очень дорогим удовольствием, знаю по своей внучке. Деньги, деньги и только деньги должны вкачиваться в молодые семьи, если мы действительно хотим поднять российскую демографию. Так что я приветствую это решение», – отметила в интервью НСН Мария Арбатова.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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