В Госдуме предложили легализовать работу блогеров
Депутаты партии «Справедливая Россия – За правду» и сенаторы предложили легализовать работу блогеров.
Авторы законопроекта считают целесообразным рассмотреть возможность добровольной регистрации блогера в качестве СМИ. Обращение, которое имеется в распоряжении НСН, направлено в Минцифры.
Также отмечается, что федеральный закон, закреплявший определение блогера, утратил силу еще в 2017 году. С тех пор понятие «блогер» так и не закреплено в законодательстве.
Ранее в Госдуме предложили создать реестр лиц, которые устраивают треш-стримы, чтобы запретить им пользоваться интернетом. Распространение таких стримов с участием детей может повлечь до двух лет колонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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