В Госдуме предложили ввести льготы на транспортный налог для семей с детьми-инвалидами
Единую федеральную льготу на транспортный налог для семей, которые воспитывают детей с инвалидностью, предложили ввести в России. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Федоров, сообщает RT.
Парламентарий направил соответствующее письмо главе Минтруда РФ Антону Котякову. Как отметил Федоров, на конец 2022 года в стране было зарегистрировано 725 тысяч детей с инвалидностью. Для многих семей с такими детьми наличие автомобиля — жизненная потребность, однако для этой категории россиян нет единой федеральной льготы при оплате транспортного налога.
Федоров напомнил, что в ряде регионов личные авто родителей с детьми-инвалидами освобождены от уплаты транспортного налога, а в некоторых субъектах налог не нужно платить, если мощность двигателя транспорта не превышает определенный показатель.
«Прошу вас поручить рассмотреть вопрос о возможности ... освобождения от уплаты транспортного налога на один личный автомобиль в семьях, воспитывающих ребенка-инвалида, независимо от мощности, года выпуска и иных характеристик транспортного средства», — предложил депутат.
Между тем в Госдуму внесли законопроект о запрете распространения пропаганды чайлдфри среди детей, напоминает телеканал «360».
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