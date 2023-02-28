В Госдуме предложили ввести льготы на транспортный налог для семей с детьми-инвалидами

Парламентарий направил соответствующее письмо главе Минтруда РФ Антону Котякову. Как отметил Федоров, на конец 2022 года в стране было зарегистрировано 725 тысяч детей с инвалидностью. Для многих семей с такими детьми наличие автомобиля — жизненная потребность, однако для этой категории россиян нет единой федеральной льготы при оплате транспортного налога.

Федоров напомнил, что в ряде регионов личные авто родителей с детьми-инвалидами освобождены от уплаты транспортного налога, а в некоторых субъектах налог не нужно платить, если мощность двигателя транспорта не превышает определенный показатель.

«Прошу вас поручить рассмотреть вопрос о возможности ... освобождения от уплаты транспортного налога на один личный автомобиль в семьях, воспитывающих ребенка-инвалида, независимо от мощности, года выпуска и иных характеристик транспортного средства», — предложил депутат.

Между тем в Госдуму внесли законопроект о запрете распространения пропаганды чайлдфри среди детей, напоминает телеканал «360».

