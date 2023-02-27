СМИ: В России предложили ввести сертификат для новорожденного на 30 тысяч рублей
Члены Совета Федерации РФ и депутаты фракции ЛДПР разработали законопроект, предлагающий ввести новый вид госпомощи малообеспеченным семьям — сертификат, который можно потратить на товары первой необходимости для новорожденного. Об этом пишут Известия.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту «О сертификате для новорожденного ребенка», для многих семей с небольшим достатком покупка вещей для детей вызывает трудности. Размера единовременного пособия при рождении ребенка — 22 909 рублей — недостаточно, чтобы купить необходимое.
Депутаты предлагают предоставлять специальный сертификат семьям с доходами ниже двух прожиточных минимумов по региону, отмечает телеканал «360». Предполагается, что назначать сертификаты смогут региональные власти, которые будут выделять средства на эти за счет предоставляемых из федерального бюджета субвенций.
Номинальную стоимость сертификата будет устанавливать правительство России. Как отметил один из авторов законопроекта Вадим Деньгин, размер помощи должен составить около 30 тысяч рублей.
По мнению главы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, такие меры поддержки следует ввести для всех российских семей. По словам парламентария, инициатива особенно важна при текущей неблагоприятной демографической ситуации.
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