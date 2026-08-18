Психолог раскрыла, что может заставить зумеров жениться раньше
Больше всего повлиять на одиночку может близкое окружение с семьями и детьми, заявила НСН Наталья Панфилова.
Молодежь позднее создает семьи сегодня, так как происходит «сдвиг» фазы взросления, люди долго учатся, строят карьеру, не хотят дополнительных трудностей, заявила в беседе с НСН семейный психолог Наталья Панфилова.
Зумеры всё реже женятся — количество их браков сократилось в два раза по сравнению с той же возрастной категорией в начале нулевых. В 2000-м году брак зарегистрировали 403 тысячи мужчин и 511 тысяч женщин в возрасте 18–24 лет. В 2023 году показатели стали такими: 181 тысяча мужчин и 288 тысяч женщин. Это почти на 44% меньше, говорится в статистике «Росстата». Панфилова объяснила психологические причины такой статистики.
«Времена непростые, это больше связано с поздним взрослением. Молодые люди сейчас долго учатся, ориентированы на карьеру, а в сутках 24 часа. Чтобы просто встретить свою вторую половинку, надо хотя бы бывать там, где эти половинки могут пересечься. А если у этих половинок абсолютно автономные задачи, нет задачи создать пару, то это сложно. У кого-то есть задача весело провести время, у кого-то просто запрос на романтические отношения без построения семьи. Это касается и мужчин, и женщин, к сожалению. Поэтому все сдвигается. В целом можно сказать, что мешает карьера, а также жилищные условия еще. Чтобы съехаться, все-таки нужно где-то вместе жить», - рассказала она.
По ее словам, больше всего повлиять на одиночку может близкое окружение с семьями и детьми.
«Сегодня есть ориентир на ближайший круг, как было всегда. Если в близком окружении люди начинают создавать семьи, это может влиять на то, что человек начнет искать пару. Если ближайшее окружение человека уже с детьми, у них семейные посиделки, то накрывает одиночество. Не все это выдерживают, не все легко находят себе новое общение. В психологии в целом много внимания уделяется референтной группе – ближайший круг общения», - заключила собеседница НСН.
Молодежь должна понять, что женитьба принесет супругам огромные возможности, поэтому надо рассказывать об этом. Только этот фактор удерживает зумеров от брака, рассказала НСН первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.
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