В Госдуме предложили ввести ежеквартальную индексацию пенсий

По словам депутата, в настоящее время индексация пенсий отстаёт «по инфляции за прошлый год».

«Давайте же поквартально, по текущей инфляции индексировать... тогда это будет более-менее логично», - указал он.

Ранее в Роскачестве заявили, что некоторые категории пенсионеров имеют право на набор социальных услуг, который можно заменить на денежную выплату, сообщает RT.

