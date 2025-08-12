В Госдуме предложили ввести ежеквартальную индексацию пенсий

В России следует изменить принцип индексации пенсии. Как пишет ТАСС, об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов.

СФР индексировал накопительные и срочные пенсии

По словам депутата, в настоящее время индексация пенсий отстаёт «по инфляции за прошлый год».

«Давайте же поквартально, по текущей инфляции индексировать... тогда это будет более-менее логично», - указал он.

Ранее в Роскачестве заявили, что некоторые категории пенсионеров имеют право на набор социальных услуг, который можно заменить на денежную выплату, сообщает RT.

