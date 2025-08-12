В Госдуме предложили ввести ежеквартальную индексацию пенсий
12 августа 202513:42
В России следует изменить принцип индексации пенсии. Как пишет ТАСС, об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов.
По словам депутата, в настоящее время индексация пенсий отстаёт «по инфляции за прошлый год».
«Давайте же поквартально, по текущей инфляции индексировать... тогда это будет более-менее логично», - указал он.
Ранее в Роскачестве заявили, что некоторые категории пенсионеров имеют право на набор социальных услуг, который можно заменить на денежную выплату, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве пчелы напали на детей в детском саду
- «Не живите одни днем»: Сумма сбережений должна покрывать расходы на два года
- «Супергероя не изображал!»: Лоза открестился от клипов в стиле аниме
- Вирусолог призвал россиян вакцинироваться и не бояться менингита
- Депутат Бессараб не поддержала увеличение отпуска для предпенсионеров
- Бортников: В России в 2025 году предотвратили 172 теракта
- Рубль, акции или золото? Россиянам дали советы, куда вкладывать деньги
- История по-грузински: В Тбилиси начались съемки байопика о Сталине
- В Госдуме предложили ввести ежеквартальную индексацию пенсий
- Новый проект газопровода РФ, Сербии и Венгрии назвали неокупаемым
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru