В Госдуме предложили ввести административную ответственность за агрессивную езду

Авторы законопроекта предлагают дополнить Кодекс об административных правонарушениях России новой главой, которая предусматривает административный штраф за агрессивное вождение в размере пяти тысяч рублей. Повторное нарушение будет караться штрафом от пяти до 10 тысяч или лишением водительских прав на срок до одного года.



Фото- или видеофиксация нарушения в качестве доказательства станет обязательным условием для привлечения шоферов к ответственности.

Сейчас такая ответственность отсутствует, наказывают только за неправильное перестроение и маневрирование, отмечает RT.

