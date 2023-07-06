В Госдуме предложили ввести административную ответственность за агрессивную езду

Законопроект о введении административной ответственности за агрессивную езду внесли в Госдуму.

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Авторы законопроекта предлагают дополнить Кодекс об административных правонарушениях России новой главой, которая предусматривает административный штраф за агрессивное вождение в размере пяти тысяч рублей. Повторное нарушение будет караться штрафом от пяти до 10 тысяч или лишением водительских прав на срок до одного года.

Фото- или видеофиксация нарушения в качестве доказательства станет обязательным условием для привлечения шоферов к ответственности.

Сейчас такая ответственность отсутствует, наказывают только за неправильное перестроение и маневрирование, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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