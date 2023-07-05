РОАД: рост цен на автомобили в России продолжится без резкого скачка
Цена на автомобили в России продолжит увеличиваться из-за снижения курса рубля. Такое заявление сделала ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) в беседе с РИА Новости.
По мнению российских дилеров, автомобильный рынок не ждет резкого скачка цен. По мнению экспертов, увеличение стоимости новых машин повлечет за собой рост цены на вторичном рынке.
Накануне генеральный директор компании «Добро для авто» Михаил Степанов в беседе с НСН заявил, что для того, чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо менять заводскую противоугонную систему при помощи иммобилайзеров и «секреток».
Ранее автоэксперт Петр Баканов заявил, что в России растет число угонов автомобилей, которые затем продают на запчасти, при этом некоторые начальники полиции в курсе, кто промышляет угонами, но не желают искать автомобили, напоминает RT.
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