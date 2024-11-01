В Госдуме предложили внести три исключения в законопроект о чайлдфри

Депутаты от фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Владимир Плякин подготовили поправки в законопроект о запрете пропаганды отказа от детей, передает РБК.

Так, депутаты предложили внести три исключения: если отказ от деторождения связан с медпоказаниями, религией или материальными трудностями. В этих случаях, уверены депутаты, отказ от детей не должен считаться пропагандой при распространении этой информации.

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Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, защищающий людей от пропаганды отказа от деторождения. Законопроект поддержали 388 депутатов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что за навязывание идеологии отказа от деторождения в интернете, СМИ, фильмах и рекламе подразумеваются штрафы: до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 млн рублей для юридических лиц. При этом Володин подчеркнул, что речь идет именно о запрете пропаганды отказа от рождения детей, а решение рожать или не рожать женщина принимает сама, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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