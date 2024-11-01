В Госдуме предложили внести три исключения в законопроект о чайлдфри

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, защищающий людей от пропаганды отказа от деторождения. Законопроект поддержали 388 депутатов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что за навязывание идеологии отказа от деторождения в интернете, СМИ, фильмах и рекламе подразумеваются штрафы: до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 млн рублей для юридических лиц. При этом Володин подчеркнул, что речь идет именно о запрете пропаганды отказа от рождения детей, а решение рожать или не рожать женщина принимает сама, передает «Радиоточка НСН».

