Путин подписал закон о лишении прав за сокрытие госномеров

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за использование механизмов для сокрытия автомобильных номеров.

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Согласно документу, который опубликован на портале правовых актов, за использование таких устройств водителю будет грозить лишение водительских прав на срок от года до полутора лет, а также конфискация указанных механизмов.

Кроме того, закон вводит лишение прав на аналогичный срок за повторное нарушение, а также за езду на транспорте вовсе без госзнаков.

Ранее в Госдуме поддержали увеличение штрафов за отказ водителя остановиться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
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