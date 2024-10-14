Путин подписал закон о лишении прав за сокрытие госномеров

Согласно документу, который опубликован на портале правовых актов, за использование таких устройств водителю будет грозить лишение водительских прав на срок от года до полутора лет, а также конфискация указанных механизмов.

Кроме того, закон вводит лишение прав на аналогичный срок за повторное нарушение, а также за езду на транспорте вовсе без госзнаков.

Ранее в Госдуме поддержали увеличение штрафов за отказ водителя остановиться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

