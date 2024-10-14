Путин подписал закон о лишении прав за сокрытие госномеров
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за использование механизмов для сокрытия автомобильных номеров.
Согласно документу, который опубликован на портале правовых актов, за использование таких устройств водителю будет грозить лишение водительских прав на срок от года до полутора лет, а также конфискация указанных механизмов.
Кроме того, закон вводит лишение прав на аналогичный срок за повторное нарушение, а также за езду на транспорте вовсе без госзнаков.
Ранее в Госдуме поддержали увеличение штрафов за отказ водителя остановиться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru