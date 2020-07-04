В Госдуме предложили в два раза увеличить налоговый вычет при покупке недвижимости

В два раза увеличь сумму для расчета налогового вычета при покупке гражданами недвижимости предложил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Федоров считает, что его предложение особенно актуально для жителей мегаполисов, где высокая стоимость жилья.

«В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно», — предложил Федоров.

Законодатель напомнил в обращении к премьер-министру, что на данный момент официально работающий россиянин при покупке недвижимости может оформить возврат НДФЛ (13%) с суммы покупки до 2 млн рублей, а также с уплаты процентов по кредиту с суммы до 3 млн рублей , уточняют «Известия».

Путин: Деньги от повышения налогов нужно распределить справедливо

Ранее президент России Владимир Путин предложил изменить условия льготной ипотеки - в регионах можно её взять на новостройку за 6 миллионов, а в Москве и Петербурге — до 12 миллионов. Раньше было 3 миллиона и 8 миллионов соответственно.

Экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН рассказал, поможет ли это россиянам в решении жилищного вопроса.

«Основная проблема доступности жилья в России заключается не в ипотеке, а в том, что относительно зарплат россиян жилье стоит дорого. Поэтому можно самые разные решения принимать по ипотеке, но какого-либо существенного влияния на рынок жилья это не окажет. Немножко поможет компаниям, которые строят жилье», - пояснил эксперт.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ГосдумаНалогиЖилье
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