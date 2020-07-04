В Госдуме предложили в два раза увеличить налоговый вычет при покупке недвижимости

В два раза увеличь сумму для расчета налогового вычета при покупке гражданами недвижимости предложил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Федоров считает, что его предложение особенно актуально для жителей мегаполисов, где высокая стоимость жилья.

«В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно», — предложил Федоров.

Законодатель напомнил в обращении к премьер-министру, что на данный момент официально работающий россиянин при покупке недвижимости может оформить возврат НДФЛ (13%) с суммы покупки до 2 млн рублей, а также с уплаты процентов по кредиту с суммы до 3 млн рублей , уточняют «Известия».