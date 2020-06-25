Путин: Деньги от повышения налогов нужно распределить справедливо

Президент России Владимир Путин в ходе диалога с представителями Общественной палаты (ОП) призвал создать механизм справедливого распределения средств, полученных от повышения ставки на доходы физических лиц.

Поствирусный маневр Путина: НДФЛ для богатых, меры поддержки для бедных

«Повторю, потребуется создать абсолютно прозрачный, понятный гражданам механизм распределения таких средств с участием людей, обладающих безупречной репутацией в обществе», - сказал он, предложив членам ОП поучаствовать в этой работе.

Ранее Путин в ходе своего обращения к россиянам заявил о намерении повысить НДФЛ для граждан, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год — для них ставка будет поднята с нынешних 13 процентов до 15 процентов.

Глава Счетной палаты и экс-министрв финансов России Алексей Кудрин заявил, что единая ставка была введена в свое время для легализации зарплат в стране. По его словам, в нулевые годы это «сильно помогло».

Ожидается, что средства, полученные от повышения ставки НДФЛ, будут отправлены на закупку лекарств и лечение тяжелобольных детей, напоминает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:НДФЛПутинНалоги
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры