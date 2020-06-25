Путин: Деньги от повышения налогов нужно распределить справедливо

«Повторю, потребуется создать абсолютно прозрачный, понятный гражданам механизм распределения таких средств с участием людей, обладающих безупречной репутацией в обществе», - сказал он, предложив членам ОП поучаствовать в этой работе.



Ранее Путин в ходе своего обращения к россиянам заявил о намерении повысить НДФЛ для граждан, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год — для них ставка будет поднята с нынешних 13 процентов до 15 процентов.



Глава Счетной палаты и экс-министрв финансов России Алексей Кудрин заявил, что единая ставка была введена в свое время для легализации зарплат в стране. По его словам, в нулевые годы это «сильно помогло».



Ожидается, что средства, полученные от повышения ставки НДФЛ, будут отправлены на закупку лекарств и лечение тяжелобольных детей, напоминает телеканал «360».

