В Госдуме предложили ужесточить правила пользования каршерингом

Депутаты Госдумы предложили ужесточить правила пользования каршерингом, пишет «Парламентская газета».

В частности, парламентарии намерены сделать регистрацию в каршеринг-сервисах через портал госуслуг. В таком случае при остановке водитель должен будет предъявить сотруднику полиции не только водительские права, но и аккаунт в электронном приложении.

За вождение без прав предлагается штрафовать на 20-30 тысяч рублей, а за пьяное вождение – на 50 тысяч и лишать прав на три года.

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Ранее депутат Мосгордумы Кирилл Щитов предложил ввести обязательную аутентификацию при помощи распознавания лиц перед допуском за руль прокатного автомобиля.

Он считает, что водитель, взявший напрокат машину по фальшивой учетной записи, способен на более серьезные нарушения, чем просто парковка в неположенном месте.

По словам Щитова, профильная комиссия Мосгордумы уже прорабатывает правовой аспект технологических решений для контроля в сфере каршеринга. Помимо обязательной аутентификации лиц речь идет и об установке «алкозамков», не пускающих водителя за руль авто при наличии алкогольного «выхлопа».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:АвтомобильАрендаТранспорт
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