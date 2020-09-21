В Госдуме предложили ужесточить правила пользования каршерингом

Депутаты Госдумы предложили ужесточить правила пользования каршерингом, пишет «Парламентская газета».

В частности, парламентарии намерены сделать регистрацию в каршеринг-сервисах через портал госуслуг. В таком случае при остановке водитель должен будет предъявить сотруднику полиции не только водительские права, но и аккаунт в электронном приложении.

За вождение без прав предлагается штрафовать на 20-30 тысяч рублей, а за пьяное вождение – на 50 тысяч и лишать прав на три года.