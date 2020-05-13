Аренда автомобилей может преуспеть во время карантинной безопасности

С июня этого года в России начинает действовать новая программа поддержки спроса на автомобили «Доступная аренда». Сейчас в Минпромторге России определяют принципы работы механизма аренды и формирования её ставки. На эту программу до конца года выделяется 2,5 млрд рублей, а реализовываться она будет на основе банков и лизинговых компаний.

«Программа «Доступная аренда» будет особенно актуальна в контексте двух тенденций: первая заключается в том, что значительная часть молодежи сегодня покупать автомобили не хочет, но хочет ими пользоваться. Вторая - малому и среднему бизнесу в этом году особенно тяжело, возможно, даже хуже всех. Поэтому сейчас необходимо предложить МСБ необременительный вариант получения машины в пользование», - сообщил заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов.

Автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН оценил программу по аренде автомобилей и предупредил, что её успешность будет зависеть от цены услуги и удобства использования.