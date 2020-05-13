Аренда автомобилей может преуспеть во время карантинной безопасности

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал НСН о перспективах новой программы поддержки спроса на автомобили «Доступная аренда», разрабатываемой в Минпромторге России.

С июня этого года в России начинает действовать новая программа поддержки спроса на автомобили «Доступная аренда». Сейчас в Минпромторге России определяют принципы работы механизма аренды и формирования её ставки. На эту программу до конца года выделяется 2,5 млрд рублей, а реализовываться она будет на основе банков и лизинговых компаний.

«Программа «Доступная аренда» будет особенно актуальна в контексте двух тенденций: первая заключается в том, что значительная часть молодежи сегодня покупать автомобили не хочет, но хочет ими пользоваться. Вторая - малому и среднему бизнесу в этом году особенно тяжело, возможно, даже хуже всех. Поэтому сейчас необходимо предложить МСБ необременительный вариант получения машины в пользование», - сообщил заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов.

Автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН оценил программу по аренде автомобилей и предупредил, что её успешность будет зависеть от цены услуги и удобства использования.

Госдума может разрешить полиции вскрывать автомобили

«Зачатки такого проекта уже были, когда некоторые компании предлагали варианты длительной аренды авто по подписке. Каршеринг также уже предлагает аренду автомобиля не на несколько минут, а по льготной ставке на сутки. Поэтому теоретически это всё должно пойти, но будет зависеть от ставок. Смотря сколько это будет стоить, как легко будет оформляться и насколько удобно использоваться. Для карантинной безопасности среднесрочная аренда удобнее привычной аренды каршеринга. И я надеюсь, что для этого не будут создавать отдельную государственную структуру, а поручат тем компаниям, которые уже имеют опыт. Ну, мы ещё посмотрим, насколько популярным будет этот сервис, и если это будет легко, быстро и удобно, то я с удовольствием им воспользуюсь. А если это будет серьёзная бюрократическая процедура, да и ещё и дорого, то зачем она нужна?» - сказал Моржаретто.

Ранее стало известно, что в Государственную думу внесен законопроект, расширяющий полномочия сотрудников полиции. В частности, он подразумевает возможность наделять полицейских правом вскрывать автомобили.

Согласно тексту документа, предлагается разрешить вскрывать транспортные средства для спасения жизни граждан, задержания преступников, а также в целях обеспечения безопасности при массовых беспорядках или ЧС. При этом хозяин машины должен быть оповещён в течение 24 часов, а в отсутствие владельца стражи порядка должны обеспечить сохранность авто, пишет RT.

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