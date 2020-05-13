Аренда автомобилей может преуспеть во время карантинной безопасности
Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал НСН о перспективах новой программы поддержки спроса на автомобили «Доступная аренда», разрабатываемой в Минпромторге России.
С июня этого года в России начинает действовать новая программа поддержки спроса на автомобили «Доступная аренда». Сейчас в Минпромторге России определяют принципы работы механизма аренды и формирования её ставки. На эту программу до конца года выделяется 2,5 млрд рублей, а реализовываться она будет на основе банков и лизинговых компаний.
«Программа «Доступная аренда» будет особенно актуальна в контексте двух тенденций: первая заключается в том, что значительная часть молодежи сегодня покупать автомобили не хочет, но хочет ими пользоваться. Вторая - малому и среднему бизнесу в этом году особенно тяжело, возможно, даже хуже всех. Поэтому сейчас необходимо предложить МСБ необременительный вариант получения машины в пользование», - сообщил заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов.
Автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН оценил программу по аренде автомобилей и предупредил, что её успешность будет зависеть от цены услуги и удобства использования.
«Зачатки такого проекта уже были, когда некоторые компании предлагали варианты длительной аренды авто по подписке. Каршеринг также уже предлагает аренду автомобиля не на несколько минут, а по льготной ставке на сутки. Поэтому теоретически это всё должно пойти, но будет зависеть от ставок. Смотря сколько это будет стоить, как легко будет оформляться и насколько удобно использоваться. Для карантинной безопасности среднесрочная аренда удобнее привычной аренды каршеринга. И я надеюсь, что для этого не будут создавать отдельную государственную структуру, а поручат тем компаниям, которые уже имеют опыт. Ну, мы ещё посмотрим, насколько популярным будет этот сервис, и если это будет легко, быстро и удобно, то я с удовольствием им воспользуюсь. А если это будет серьёзная бюрократическая процедура, да и ещё и дорого, то зачем она нужна?» - сказал Моржаретто.
Ранее стало известно, что в Государственную думу внесен законопроект, расширяющий полномочия сотрудников полиции. В частности, он подразумевает возможность наделять полицейских правом вскрывать автомобили.
Согласно тексту документа, предлагается разрешить вскрывать транспортные средства для спасения жизни граждан, задержания преступников, а также в целях обеспечения безопасности при массовых беспорядках или ЧС. При этом хозяин машины должен быть оповещён в течение 24 часов, а в отсутствие владельца стражи порядка должны обеспечить сохранность авто, пишет RT.
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