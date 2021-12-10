Депутат Хамзаев предложил штрафовать за курение рядом с беременными и детьми
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести штрафы за курение рядом с беременными и детьми. Об этом заявил пресс-секретарь депутата.
«Султан Хамзаев выступил с новой инициативой ввести штрафы за курение рядом с беременными и детьми», —цитирует его РИА Новости.
При этом ранее Хамзаев, также известный как лидер движения «Трезвая Россия», неоднократно предлагал ограничить торговлю алкоголем в новогодние праздники. В свою очередь, сенатор и заслуженный врач России Владимир Круглый отметил, что запрет на продажу алкоголя может привести к распространению суррогата и повышенному потреблению из-за икусственно созданного дефицита.
В 2013 году в России ввели «антитабачный» закон, согласно которому курение запрещено во всех общественных и рабочих местах. В России официально нельзя курить на детских площадках, в гостиницах, точках общепита, а также в общественном транспорте, на вокзалах и в аэропортах.
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