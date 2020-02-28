В Госдуме предложили увеличить штрафы для владельцев дорогих автомобилей

По мнению Старовойтова, подобная мера будет по-настоящему эффективной и честной, в противном же случае автомобилисты на дорогих машинах и дальше будут нарушать ПДД, не опасаясь штрафов, которые не сильно бьют по их карману, сообщает Ura.ru.

Также депутат обратил внимание на то, что предложенные Минюстом в новый Кодекс об административных правонарушениях штрафы могут стать существенным ударом по бюджету тех, чья заработная плата составляет 30 тысяч рублей.

Ранее с критикой проекта нового КоАП в эфире НСН выступил первый зампред комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков. Он заявил, что документ явно недоработан, и принятие его в таком виде вызовет социальную напряженность в обществе.

«Законопроект принят не будет, наш комитет проголосует "против". Я вижу попытку правительства уложиться в отведенные Госдумой сроки (до марта) в ущерб качеству документа. Он требует серьезной доработки. Разные части законопроекта готовили разные авторы, и части иногда не просто не состыковываются, а не согласуются. И если мы примем такой сырой документ, то ничего кроме потери репутации для правительства он не принесет. Люди будут воспринимать, как первый шаг нового кабмина, хотя основная работа была проделана предыдущим составом», - заявил парламентарий.

