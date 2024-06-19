В Госдуме предложили увеличить отпуск сотрудникам детских садов

Сотрудникам детских садов следует увеличить продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в своем Telegram-канале.

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Письмо с соответствующим предложением направлено главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову. По словам депутата, увеличение отпуска для работников детских садов улучшило бы работу дошкольных образовательных учреждений.

Как напомнила Лантратова, воспитатели на данный момент могут рассчитывать только на 42 дня отпуска, в то время, как школьные учителя ежегодно проводят в отпуске 56 дней.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что проблема очередей в детские сады на сегодняшний день почти решена, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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