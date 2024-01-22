Кравцов: Очередь в детские сады практически ликвидирована

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что проблема очередей в детские сады на сегодняшний день почти решена. Его слова приводит РИА Новости.

В Бабушкинском районе Москвы началось строительство детского сада на 225 мест
«Мы практически ликвидировали очередь в детские сады. У нас замечательные детские сады. Таких детских садов практически нет ни в одной стране мира», - сказал Кравцов.

Он уточнил, что в России делают все для развития младшего поколения, и их родители могут быть уверены в качественном образовании своих детей, которые в будущем будут успешными.

Ранее днем в Эстонии учителя и воспитатели анонсировали массовую забастовку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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