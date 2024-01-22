Кравцов: Очередь в детские сады практически ликвидирована
22 января 202412:05
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что проблема очередей в детские сады на сегодняшний день почти решена. Его слова приводит РИА Новости.
«Мы практически ликвидировали очередь в детские сады. У нас замечательные детские сады. Таких детских садов практически нет ни в одной стране мира», - сказал Кравцов.
Он уточнил, что в России делают все для развития младшего поколения, и их родители могут быть уверены в качественном образовании своих детей, которые в будущем будут успешными.
Ранее днем в Эстонии учителя и воспитатели анонсировали массовую забастовку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru