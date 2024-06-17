«Частные школы – стереотип»: Учителя рассказали о тренде на семейное образование

Число учащихся частных школ в России с 2016 года выросло вдвое, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Минпросвещения. В 2023 году в частных школах по программам общего образования обучалось 206 000 человек, что составляет 1,14% от общего числа школьников. При этом качество образования в частной школе – один из главных факторов при выборе учебного заведения. Однако Казаков усомнился в том, что муниципальные школы уступают частным в подобном критерии.

«Частные школы разительно отличаются от региона к региону. Не сказал бы, что там более высокий уровень зарплат, лучше условия труда или выше качество образования. Есть некий стереотип, что в частных школах все очень хорошо, но это не так. В отдельных муниципальных школах образование иногда лучше. Например, в таких городах, как Нижний Новгород не так много частных школ, поскольку организовать высокое качество образования сложно, как и предоставить достойную зарплату учителям», - сказал он.