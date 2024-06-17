«Частные школы – стереотип»: Учителя рассказали о тренде на семейное образование
Частные школы не всегда предоставляют лучшее образование, сказал НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.
Нехватка учителей в школах приводит к снижению качества образования, поэтому родители все чаще отдают предпочтение семейному обучению, сообщил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.
Число учащихся частных школ в России с 2016 года выросло вдвое, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Минпросвещения. В 2023 году в частных школах по программам общего образования обучалось 206 000 человек, что составляет 1,14% от общего числа школьников. При этом качество образования в частной школе – один из главных факторов при выборе учебного заведения. Однако Казаков усомнился в том, что муниципальные школы уступают частным в подобном критерии.
«Частные школы разительно отличаются от региона к региону. Не сказал бы, что там более высокий уровень зарплат, лучше условия труда или выше качество образования. Есть некий стереотип, что в частных школах все очень хорошо, но это не так. В отдельных муниципальных школах образование иногда лучше. Например, в таких городах, как Нижний Новгород не так много частных школ, поскольку организовать высокое качество образования сложно, как и предоставить достойную зарплату учителям», - сказал он.
По словам собеседника НСН, в последние годы выросло число детей, которые вместо школы выбирают семейное образование.
«Обучение в частных школах – это дорого, но люди пользуются правом на семейной образование. В школе серьезные проблемы с качеством образования, наблюдается дефицит учителей. В соответствии с законом об образовании каждый родитель имеет право самостоятельно обучать ребенка. Для этого необходимо в начале года уведомить о своем решении местное управление образования. Прикрепившись к какой-то школе, ученик периодически проходит аттестацию. Все больше людей узнает об этой возможности, начинает , но потом понимает, что это тяжело, дорого. Часто, пройдя начальную школу с семейным образованием, родители возвращают детей в обычную школу», - заключил Казаков.
Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что с 1 сентября 2024 года контрольные работы в российских школах не должны будут занимать более 10% учебного времени. Изменения не затронут проведение итоговых всероссийских проверочных работ (ВПР), которые осуществляются после завершения обучения в классе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД Казахстана объяснил отказ от участия в саммите по Украине в Швейцарии
- Кабмин РФ увеличил прожиточный минимум на 2025 год
- В Углегорском районе Сахалина на трассу сошел сель
- США увеличили расходы на ядерное оружие на 18%
- Три человека пострадали в Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ
- Опрос показал, что треть американцев выступают против военной помощи Украине
- Против ведущей Татьяны Лазаревой возбудили дело об оправдании терроризма
- Россия обогнала США по объемам поставок газа в Европу
- Комитет Госдумы по бюджету одобрил законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ
- СМИ: Дания намерена ограничить проход кораблей с российской нефтью через Балтику
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru