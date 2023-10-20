В Госдуме предложили увеличить объем социальной рекламы в прайм-тайме

Автор инициативы — первый зампред думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев. Парламентарий предложил внести изменения в закон о рекламе и увеличить количество социальных роликов во время суток, когда передачи на телевидении и радио собирают наибольшую аудиторию, с 5 до 20 процентов годового объема. Наиболее эффективным временем назвали промежутки с 07:00 до 09:00 и с 19:00 до 23:00 в будни, с 19:00 до 24:00 — в выходные.

Как отметил Сухарев, Запад ведет масштабную пропаганду против «традиционного, духовно-нравственного сознания российского общества».

«Мы в ЛДПР считаем, что увеличение годового объема распространяемой рекламы в четыре раза будет очень полезным как для нашего общества, так и для государства в целом», — указал депутат.

Ранее представители ЛДПР предложили увеличить ежемесячную плату гражданам, ухаживающим за инвалидами первой группы и престарелыми старше 75 лет, напоминает телеканал «360».

