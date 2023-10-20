В Госдуме предложили увеличить объем социальной рекламы в прайм-тайме
Группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР вносит в палату законопроект об обязательном выделении на социальную рекламу не менее 20% годового объема транслируемой рекламы в прайм-тайме. Об этом сообщает ТАСС.
Автор инициативы — первый зампред думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев. Парламентарий предложил внести изменения в закон о рекламе и увеличить количество социальных роликов во время суток, когда передачи на телевидении и радио собирают наибольшую аудиторию, с 5 до 20 процентов годового объема. Наиболее эффективным временем назвали промежутки с 07:00 до 09:00 и с 19:00 до 23:00 в будни, с 19:00 до 24:00 — в выходные.
Как отметил Сухарев, Запад ведет масштабную пропаганду против «традиционного, духовно-нравственного сознания российского общества».
«Мы в ЛДПР считаем, что увеличение годового объема распространяемой рекламы в четыре раза будет очень полезным как для нашего общества, так и для государства в целом», — указал депутат.
Ранее представители ЛДПР предложили увеличить ежемесячную плату гражданам, ухаживающим за инвалидами первой группы и престарелыми старше 75 лет, напоминает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме предложили увеличить объем социальной рекламы в прайм-тайме
- Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией»
- Сербия экстрадировала в Россию лже-стоматолога, осужденного за подделку документов
- Осудивший награждение сына Кадырова депутат Хамаев извинился за свои слова
- Работавший на Россию украинский пограничник успешно вернулся в Москву
- В Новосибирске вынужденно сел пассажирский Boeing с одним работающим двигателем
- США провели испытания на ядерном полигоне в день решения России по ДВЗЯИ
- Армия Израиля нанесла удары по объектам «Хезболлы»
- Глава ВОЗ сообщил о вспышках холеры в 31 стране
- Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru